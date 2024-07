Pescatore travolto da onda, recuperato da vigili del fuoco

Erano usciti per una battuta di pesca a bordo di una imbarcazione, quando un'onda li ha capovolti e scaraventati in mare. A fatica e con l'aiuto di alcuni bagnanti sono riusciti a raggiungere a nuoto la spiaggia antistante il Faro di Capo San Marco. Uno dei due occupanti della barca, un 62enne di Selinunte, stremato dalla fatica non riusciva a risalire il sentiero che conduceva sulla strada e per tale motivo si è reso necessario l'intervento da Catania dell'elicottero Drago 142 dei Vigili del fuoco, allertato dalla sala operativa del comando provinciale di Agrigento. Sul luogo delle operazioni è intervenuta anche una squadra di pompieri del distaccamento di Sciacca.

Due elisoccorritori sono stati calati dall'elicottero e hanno raggiunto la persona infortunata, che è stata bloccata su una barella rigida e issata a bordo dell'elicottero con l'ausilio del verricello. Trasportato all'ospedale di Sciacca è stato affidato alle cure dei medici



