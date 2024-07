Salvini, fermata metro Catania, mai così bella in periferia

"La fermata di periferia di una metropolitana non è mai stata bella come questa e ringrazio chi l'ha progettata perché anche la periferia ha diritto al bello, non ci devono essere solo il bello vicino alla Cattedrale, anche perché bello chiama bello. Quindi complimenti a chi l'ha ideata". Lo ha detto il ministro Mattero Salvini all'inaugurazione della nuova fermata Fontana della metropolitana di Catania, una vasta area di transito, che è protetta e allestita secondo criteri museali, ospitando una selezione di opere provenienti dalla Collezione Biscari dell'omonimo museo e frammenti dei mosaici provenienti dalle Catacombe di Domitilla.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto 'Fermate d'Arte'", nato dalla collaborazione fra il museo Civico del Castello Ursino del Comune di Catania e la Ferrovia Circumetnea.

"La mostra temporanea dal titolo 'Fermate d'arte, dal museo alla metropolitana' allestita nella nuova stazione metro Fontana, - ha spiegato il sindaco di Catania, Enrico Trantino - intende trasformare un semplice luogo di transito, percorso quotidianamente da viaggiatori frettolosi, in luogo di aggregazione e di scambio artistico-culturale, nell'ottica di una crescita sociale e di una sosta intellettuale.

Attraverso l'esposizione di questi preziosi reperti ci piace pensare di poter raccontare la memoria storica della nostra città, l'epoca gloriosa del collezionismo, l'eclettismo culturale dei nostri antenati, suscitando anche la curiosità del viaggiatore metropolitano e la voglia di approfondire la conoscenza delle bellezze custodite nei nostri musei".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA