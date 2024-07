Borsellino: Abodi, 'con i giovani per togliere ossigeno a mafia'

"Occorre mantenere viva la testimonianza di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e degli agenti delle scorte perché siano di ispirazione quotidiana all'azione politica e delle istituzioni, ma anche dei giovani sul versante della consapevolezza dei principi che ci devono ispirare quotidianamente. Bisogna, tutti insieme e da alleati, togliere spazio e ossigeno alle organizzazioni criminali". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a Palermo nel corso della terza giornata dell'evento "Legalità è Libertà, Giovani europei per un nuovo movimento culturale", organizzato dall'Agenzia Italiana per la Gioventù per commemorare la strage di via d'Amelio e di tutte le vittime di mafia. "Sembra tutto così scontato che la libertà passi per la legalità, eppure a volte c'è quasi questo processo di normalizzazione che, attraverso il racconto dei fatti, rende quasi normale quello che non potrà mai essere normale - ha aggiunto il ministro - È cioè la legalità è un principio, un valore assoluto che si associa alla libertà e noi tutti possiamo, ognuno nel proprio ruolo, dare contributi di varia natura. Il fatto che ci si incontri, che si accorciano le distanze tra noi, che si rafforzino le relazioni, che si offrano delle opportunità di riflessione che però poi devono tramutarsi in fatti, è la testimonianza delle volontà reciproche. Occupando spazi in modo sano e produttivo in modo rispettoso, questo vale proprio nel rapporto tra le istituzioni e il cittadino sempre nella logica del rispetto reciproco, della comprensione, soprattutto da parte delle istituzioni delle esigenze dei cittadini senza lasciare spazio ad altre forme di offerta che sono criminali e che vanno contrastante non soltanto con l'affermazione dei valori ma anche con l'affermazione di un rapporto positivo, propositivo, sistematico che non si manifesti soltanto nei giorni speciali del ricordo, ma anche nei giorni normali quelli in cui dobbiamo dimostrate la volontà di togliere spazio e ossigeno all'economia criminale".



