Minaccia la ex convivente, arrestato a Catania

La Polizia di Catania ha arrestato un uomo di 41 anni con l'accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura del capoluogo etneo. L'uomo è stato rintracciato in casa della sorella ed è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il 2 luglio scorso l'uomo si era presentato in casa della donna con una bottiglia da due litri piena di benzina con l'intenzione di dar fuoco all'abitazione urlando ripetutamente alla donna 'T'abbrucio. Era stato fermato dai vicini di casa che gli hanno strappato la bottiglia dalle mani e lo hanno costretto a fuggire.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA