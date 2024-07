Segesta teatro Festival pronto al via

Il Segesta Teatro Festival, con la direzione artistica di Claudio Collovà, giunto alla sua terza edizione, scalda i motori in vista dell'inizio dell'edizione 2024 in programma dal 26 luglio al 25 agosto al Parco Archeologico di Segesta diretto da Luigi Biondo, con spettacoli che si svolgeranno al Teatro Antico e al Tempio di Afrodite Urania.

Sostenuto dal MiC - Ministero della Cultura e promosso dal Parco Archeologico di Segesta, il Festival offrirà al pubblico, anche quest'anno, un cartellone di appuntamenti ricchissimo fra teatro, danza, musica, spettacoli all'alba e al tramonto, oltre ad un progetto speciale multimediale nel buio della notte, dedicato all'osservazione astronomica e all'esplorazione dei miti celesti.

Saranno 22 le compagnie che giungeranno a Segesta, toccando le oltre 150 presenze fra artisti e tecnici, tanti giovani autori.

Ad aprire il Festival il tanto atteso cantautore Sergio Cammariere, e a seguire i tanti protagonisti di questa edizione 2024: Lina Sastri, Danilo Capezzani con la compagnia Ivona, Noa, Frida Bollani Magoni insieme ad Albert Eno, Claudio Collovà, Viola Graziosi, la Mono Dance Company, il progetto site specific Deep Sky, Daniele Salvo, Giovanni Calcagno e Vincenzo Pirrotta, Alberto Samonà con Tito Rinesi & Ensemble Dargah, Nick The Nightfly, Mimmo Cuticchio, Gabriele Vacis, Acoustic Swing Trio, Claudio Terzo, Giacomo Barraco, Francesco Marilungo con la compagnia Körper, Pippo Pollina alla guida del Palermo Acoustic Quintet e Roberto Latini.

Il festival conta 5 Prime nazionali, 7 progetti firmati da artisti under 35 di cui 2 in prima assoluta, 3 appuntamenti all'alba, 11 spettacoli teatrali, 8 concerti, 3 coreografie, per un totale di 23 appuntamenti in cartellone (30 con le repliche), cui si aggiungono i 4 laboratori tenuti da Ilenia Romano, Miriam Palma, Alessandra Luberti e Stefano Maltese.

Le prevendite per tutti gli spettacoli in programma sono già aperte



