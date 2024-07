Esperti, proteggere l'agricoltura con pratiche ecologiche

"La regione mediterranea deve adottare necessariamente pratiche agricole ecologiche per la protezione degli ecosistemi per garantire un futuro sostenibile". Così gli studiosi provenienti da diversi paesi che si stanno confrontando al congresso internazionale Ispamed 24, che si sta svolgendo presso l'Università di Palermo, per suggerire alla comunità scientifica e alla popolazione un nuovo corso per l'agricoltura che possa proteggere l'ecosistema anche alla luce della grave crisi idrica causata dalla siccità.

"I sistemi di allevamento tradizionali - hanno evidenziato i relatori - devono adattarsi alle condizioni mutevoli dell'ambiente: l'abbandono e il degrado dei pascoli naturali, l'aumento degli ungulati selvatici rappresentano sfide significative per mantenere la sostenibilità degli allevamenti". I lavori sono moderati da Tiziano Caruso, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università di Palermo. Durante il dibattito è stato affrontato anche il tema delle strategie per sostenere le produzioni agricole e ridurre le emissioni di gas serra nell'area del Mediterraneo, con l'intervento di Leonardo Verdi, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari, ambiente e forestali, Università di Firenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA