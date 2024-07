A Palermo torneo ladies open di tennis, sabato il sorteggio

Si terrà sulla terrazza a mare dell'hotel La Torre di Mondello a Palermo sabato mattina alle 10,30 il sorteggio del tabellone principale della trentacinquesima edizione dei Palermo Ladies Open, torneo internazionale del circuito Wta in programma al Country time club dal 13 al 21 luglio. A gestire le fasi della procedura sarà il supervisor Roberto Ranieri. Oltre al direttore del torneo Oliviero Palma saranno presenti anche alcune delle tenniste già arrivate in città.

La cinese Qinwen Zheng, numero 8 della classifica mondiale, e prima testa di serie del tabellone sarà fra le tenniste presenti visto che domani sarà già in campo al Country per i primi allenamenti sugli stessi campi in terra rossa in cui l'anno scorso vinse il torneo battendo in finale Jasmine Paolini.

E' previsto per domani al Country, invece, il sorteggio delle partite di qualificazione che metteranno in palio 6 posti nel tabellone principale. Si comincia a giocare sabato 13 luglio alle 16. Le 4 wild card a disposizione dell'organizzazione sono state assegnate a Dalila Spiteri, ad Aurora Zantedeschi alla maltese Francesca Curmi e alla serba Mia Ristic. Iscritte alle qualificazoni anche tre ex vincitrici del torneo: la svizzera Jil Teichmann, la francese Fiona Ferro e la rumena Irina Begu oltre alla finalista del 2021 Elena-Gabriela Ruse.



