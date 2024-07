Torna Cinema City a Palermo, proiezioni en plein air

Ritorna per il sesto anno consecutivo dal 18 al 24 luglio a Palermo, Cinema City - il cinema nelle piazze, con il suo programma di proiezioni en plein air. Dopo il successo dell'ultima edizione con oltre 4.500 spettatori, Cinema City torna con nuovi ospiti e un ricco cartellone di 14 proiezioni, tutte gratuite, (ogni sera alle 21.00) come sempre sotto la direzione di Carmelo Galati e l'organizzazione di Wilder che ha intessuto una fitta rete di partnership con istituzioni pubbliche e soggetti privati. Mentre si conferma la collaborazione con Rai Cinema Channel.

Novità di quest'anno è la nuova location del festival che torna ad essere itinerante, spostandosi dal waterfront al cuore del centro storico, in Piazza del Parlamento trasformata per l'occasione in un grande cinema all'aperto, sullo sfondo di uno dei luoghi più iconici e visitati da cittadini e turisti.

Ancora una volta Cinema City celebra la Sicilia, la città di Palermo e i suoi talenti, invitando per quest'edizione, gli attori Gaetano Bruno, Fabrizio Ferracane e Fabrizio Falco, protagonisti di un grandissimo successo nazionale e internazionale, l'attore, regista e scrittore Corrado Fortuna, per presentare My name is Tanino, film che l'ha lanciato nel mondo del cinema, l'aiuto regista Alberto Mangiante, figura storica del cinema italiano, da sempre al fianco dei più importanti registi italiani ed internazionali, a Cinema City con La Sconosciuta di Giuseppe Tornatore; il regista, sceneggiatore e direttore della fotografia Daniele Ciprì, e i registi Ruben Monterosso, Federico Savonitto e il regista e produttore Pierfrancesco Li Donni, reduci dal successo del film Il piano segreto, omaggio allo scrittore e regista Michele Perriera, presentato in anteprima mondiale al Biografilm lo scorso mese di giugno.

In programma anche una selezione di corti grazie alla rinnovata media partnership con Rai Cinema Channel che porta al festival 5 cortometraggi, a cui si aggiunge un corto selezionato dal Centro Sperimentale di cinematografia di Palermo. Per la prima volta nasce il Premio Cinema City alla Carriera che va ad Aurora Quattrocchi, attrice tra le più stimate interpreti del cinema italiano. Mentre il Premio Cinema City che la manifestazione dedica ogni anno alle maestranze della grande e affascinante "macchina" del cinema, quest'anno sarà consegnato a Christian Peritore, location manager e Direttore di produzione.



