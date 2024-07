Tao Award 2024 a Bizzarri, Franchi, Tombolini, Gassmann

II super manager della moda Marco Bizzarri (ex ceo Gucci e ora a capo della holding Nessifashion che ha investito nella casa di moda Elisabetta Franchi), la stilista Elisabetta Franchi, il cantante-attore Leo Gassmann, Alessandro Maria Ferreri ceo di The Style Gate, advisor company nel lusso e la maison Tombolini. Questi i primi cinque nomi dei vincitori dei Tao Awards 2024, il riconoscimento che quest'anno celebra la sua 25/a edizione. La premiazione è in programma sabato 20 luglio al Teatro Antico di Taormina, evento conclusivo della rassegna Taomoda Week ideata e presieduta da Agata Patrizia Saccone. La presentazione del programma si terrà martedì 16 luglio sempre a Taormina.

La nuova edizione segna un traguardo importante per la manifestazione in calendario tra i "Grandi Eventi" della Regione Siciliana, supportata anche dalla presidenza dell'Ars Assemblea Regionale Siciliana. "Ci apprestiamo a festeggiare - commenta Saccone - le 25 edizioni di Taomoda. Un quarto di secolo di passerelle, moda, design, fotografia, giornalismo, sostenibilità, per un grande evento che nasce a Catania, per poi trasferirsi nel 2014 a Taormina. Da sempre, ho creduto nel sogno di dare sostegno e valore alla Sicilia, con l'obiettivo di esportarne la bella immagine e imporre nell'ambito della rassegna le eccellenze internazionali. L'edizione in arrivo prevede un calendario fitto, che mi rende davvero orgogliosa, e culminerà con la magica notte dei Tao Awards e la celebrazione del Made in Italy in tutte le sue forme". La manifestazione dal 16 al 20 luglio proporrà a Taormina un calendario che comprende convegni, master class, talk, tavole rotonde, eventi culturali e giovedì 18 luglio il Sustainability Day, giornata italiana della sostenibilità. Per la cultura, l'experience a cura di Taimeless Art Gallery, un viaggio nel tempo in Sicilia attraverso le opere del maestro Lorenzo Chinnici, allievo di Renato Guttuso. Il patrocinio va ai ministeri delle Imprese e del Made in Italy, del Turismo, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Siciliana, a Confindustria Cisambiente, Università degli Studi di Catania, Camera Nazionale della Moda Italiana.



