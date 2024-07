Siccità: a Palermo studiosi da tutto il mondo per Ispamed 24

Si parlerà di siccità, emergenza idrica, biodiversità e sostenibilità ambientale nella conferenza internazionale Ispamed 2024, che si terrà a Palermo l'11 e il 12 luglio presso il dipartimento di scienze agrarie dell'Università di Palermo. All'iniziativa parteciperanno studiosi, ricercatori, professionisti e stakeholder provenienti da tutto il mondo per discutere soluzioni e prospettive in tema di tutela della biodiversità, emergenza idrica e sostenibilità ambientale.

Il tema centrale di Ispamed 2024 è la crisi idrica che affligge il bacino del Mediterraneo. La Sicilia, già vulnerabile per le sue caratteristiche climatiche, sta affrontando un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni dovute ai cambiamenti climatici. Questi fenomeni stanno intensificando la siccità, mettendo a dura prova le risorse idriche disponibili e minacciando la sostenibilità agricola e la sicurezza alimentare.

Durante la conferenza, scienziati, studiosi ed esperti di fama internazionale presenteranno studi e soluzioni innovative per la gestione delle risorse idriche. La sessione dedicata agli "Approcci innovativi per la gestione delle risorse idriche in agricoltura in un contesto di cambiamento climatico", in particolare offrirà una panoramica delle tecnologie emergenti e delle pratiche sostenibili che possono aiutare a mitigare gli effetti della siccità.



