Un 75enne che stava litigando con un giovane per un contenzioso sulla viabilità nella zona, nella centralissima piazza Verga a Catania, ha avuto un improvviso malore, si è accasciato a terra e non si è più ripreso. Sul posto sono intervenuti poliziotti delle Volanti della Questura e personale del 118. Secondo quanto si è appreso l'uomo è morto sul posto per cause naturali, probabilmente un infarto al miocardio. Non ci sono indagati per il decesso.



