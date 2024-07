Incendio nel palermitano, operaio forestale leggermente ferito

"Primi gravi incendi nel nostro territorio, lievemente ferito un operaio forestale".

Lo afferma il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta.

Tre incendi in tre punti diversi hanno tenuto tanti in apprensione. "Brutta giornata di incendi nel nostro territorio - continua il sindaco -, tre diversi punti di fuoco nel sottobosco dell'area intorno al lago in prossimità dell'oasi lago e del centro tecnico canoa e canottaggio. Lievemente ferito un operaio dell'antincendio forestale, durante le operazioni di spegnimento. Il pronto intervento di tutte le forze dell'ordine locali, con l'ausilio dell'elicottero del corpo forestale, ha scongiurato il peggio. Evacuate diverse zone intorno al lago ed ospiti dell'oasi lago".

Per il sindaco la prima giornata di sofferenza sul fronte del fuoco. E lancia un appello: "Un messaggio lo rivolgo al (oppure ai) piromani, le vostre azioni mettono a repentaglio il nostro ambiente, il nostro territorio, ma come ben vedete anche la vita di un operaio che esce di casa per svolgere un servizio, non per mettere a repentaglio la propria vita. Stop. Fermatevi ignobili delinquenti senza rispetto per la nostra terra e per l'umanità".





