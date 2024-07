In canoa da Mazara a Torretta Granitola raccogliendo plastica

In canoa da Mazara del Vallo a Torretta Granitola, quasi 10km di costa nel trapanese, raccogliendo plastica di superficie. Si chiama 'I'm patto zero' l'impresa che hanno compiuto Simone La Barbera, originario di Mazara e insegnante di educazione fisica in provincia di Ferrara, e la compagna Alice Rita Cocco. I due hanno abbinato lo spostamento lento con la tutela ambientale: "questo ci ha permesso di apprezzare maggiormente le caratteristiche del paesaggio e di godere dei rumori, dei colori, degli odori della natura", ha detto La Barbera. La compagna è all'ottavo mese di gravidanza e nonostante questo si è messa in canoa con pagaia in mano.

Già nel luglio dello scorso anno i due hanno circumnavigato quasi l'intera provincia di Trapani (125 km circa), da Mazara del Vallo a Castellammare del Golfo, dormendo in tenda nei campeggi lungo il percorso. Anche in quell'occasione hanno raccolto la plastica di superficie che si trova a mare (buste, bottiglie, bicchieri).



