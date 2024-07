Grande dipinto di Cordio donato da Italtel a Comune S. Ninfa

Il grande dipinto di Nino Cordio realizzato su una tela lunga 20 metri che per anni è rimasto esposto dentro la sede Italtel di Carini verrà donato al Comune di Santa Ninfa (Trapani), città di nascita dell'artista scomparso. Lo ha deciso la società che sta trasferendo gli uffici da Carini a Palermo. Il quadro è la più grande opera realizzata da Cordio e venne commissionata nel 1988 da Marisa Bellisario, la prima donna manager dell'Italtel. Sono sette le tele alte 2 metri ciascuna che compongono il dipinto.

L'opera racconta una giornata, dall'alba al tramonto, e le quattro stagioni in Sicilia, ispirandosi ai panorami della provincia di Palermo e ad alcune architetture di Mondello. Dopo una serie di bozzetti su carta, l'artista ha iniziato a lavorare al grande quadro nell'estate del 1987 nel suo studio in Umbria e lo completò un anno dopo. Marisa Bellisario vide le foto dell'opera dal letto della clinica dove era ricoverata, ammirando e approvando il lavoro quasi completato. Nino Cordio diede l'ultima pennellata al quadro il 4 agosto del 1988, all'annuncio della morte di Marisa Bellisario, e una dedica al centro del quadro lo testimonia.



