Calcio: Palermo, inizio fuori casa per lo stato del Barbera

Il Palermo ha chiesto alla Lega di Serie B di disputare le prime tre giornate di campionato in trasferta per le condizioni in cui versa lo stadio Barbera. Il club rosanero ha dato queste indicazioni in vista del sorteggio dei calendari della Serie B che sarà effettuato stasera alle 19 a La Spezia. A rappresentare il club rosanero al sorteggio sarà l'amministratore delegato Giovanni Gardini.

L'impianto di viale del Fante necessita di importanti interventi che dovranno essere realizzati per garantire l'agibilità dell'impianto e che saranno effettuati con l'impegno economico da parte del club che li sosterrà al posto del comune di Palermo che invece avrebbe dovuto sostenerli. Uno dei principali interventi previsti nelle prossime settimane riguarda la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione.



