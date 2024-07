Buttano rifiuti per strada, ripresi da telecamera nascosta

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri di Zafferana Etnea per i abbandono di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali. Sono due uomini e una donna ripresi da una telecamera nascosta a scaricare della spazzatura dalle rispettive auto, a volte senza scendere alla loro vettura, lanciandola dal finestrino, in via Sguazzera tra le frazioni di Pisano e Fleri. La donna è stata immortalata due volte nello stesso posto. Le indagini dei Carabinieri, con la telecamera 'trappola', erano state autorizzate dalla Procura di Catania.

Lo stesso tipo di attività, disposta dal comando provinciale dei militari dell'Arma, è già in corso in altre zone del territorio di competenza e si inserisce nell'ambito di una più ampia strategia di contrasto ai reati ambientali, con particolare riferimento all'abbandono di rifiuti e alla realizzazione di discariche abusive



Riproduzione riservata © Copyright ANSA