Una mostra di eccellenze siciliane nel segno di Santa Rosalia

"Rosalia 400 anni di Lustru" valorizza le eccellenze del territorio siciliano che omaggiano la Santuzza in occasione del 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia. Il progetto, che si inserisce nell'ambito del "400° Festino di Santa Rosalia - Valorizzazione delle eccellenze del territorio siciliano", realizzato in sinergia tra il Comune di Palermo, e l'Assessorato Regionale alle attività produttive, verrà presentato l'11 luglio, al Marina Convention Center a Palermo. La manifestazione di apertura rappresenta il preludio di una serie di appuntamenti, che dureranno fino al 5 dicembre, volti a dar risalto alle produzioni siciliane ispirate alla figura di Santa Rosalia, espressione delle dieci imprese locali partecipanti. Saranno presenti l'assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, e il sindaco, Roberto Lagalla.

"Siamo estremamente orgogliosi di vedere le nostre aziende locali impegnarsi in modo così creativo e significativo per celebrare i 400 anni di Santa Rosalia. Questa collaborazione non solo evidenzia la straordinaria qualità dei prodotti siciliani, ma dimostra anche la nostra capacità di innovare rispettando le radici culturali che ci definiscono" ha affermato Edy Tamajo. Il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ha sottolineato che "questo progetto che nasce proprio dal desiderio, espresso da molte eccellenze del territorio, di voler dedicare una loro produzione a Santa Rosalia in occasione di questo importante anniversario.

Questo dimostra la grande partecipazione da parte di realtà aziendali e associative a quello che diventerà un intenso racconto di devozione, di celebrazione e di bellezza unico nell'immaginario internazionale".

In seguito alla conferenza di apertura del progetto, dall'11 luglio al 5 dicembre 2024, sarà allestita al Marina Convention Center, un'area espositiva permanente che presenterà attraverso contenuti multimediali interattivi, i prodotti e le innovazioni delle aziende partecipanti, offrendo una vetrina stabile e continuativa durante tutto il periodo della mostra.

Parallelamente, in collaborazione con l'Associazione Cassaro Alto ci sarà un'esposizione diffusa dei prodotti lungo Corso Vittorio Emanuele a Palermo.



