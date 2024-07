Enrico Castiglione torna a Taormina e firma la Manon Lescaut

Il regista e scenografo Enrico Castiglione torna quest'estate al Teatro Antico di Taormina con il suo nuovo allestimento di Manon Lescaut, capolavoro di Giacomo Puccini. È un ritorno per il maestro nella Perla dello Ionio dove ha lavorato per undici anni in messe in scena di opere e dove è stato il più longevo direttore artistico di Taormina Arte. La Manon Lescaut, struggente e appassionata opera in quattro atti di Giacomo Puccini, andrà in scena per la prima volta al Teatro Antico di Taormina Il 30 luglio, alle 21, con regia e scene di Enrico Castiglione, che ne firmerà anche la regia cinematografica in diretta, riportando la grande lirica al Teatro Antico di Taormina. Il nuovo allestimento della Manon Lescaut, che segna anche il primo omaggio italiano di Castiglione a Puccini nel centenario della morte, vedrà protagoniste numerose star internazionali della lirica mondiale riunite insieme in un'unica occasione che si annuncia come l'evento operistico dell'estate a Taormina. Innanzitutto Martina Serafin nel ruolo di Manon Lescaut e Kristian Benedikt nel ruolo del cavaliere Des Grieux, Lucio Gallo nel ruolo di Lescaut, coadiuvati da Luca Simonetti, Andrea Tablili, Filippo Micale, Valentina Coletti, Giovanni Di Mare, Angelo Nardinocchi nei vari ruoli.

Di grande prestigio anche la direzione musicale con Dejan Savic alla guida dell'Orchestra Sinfonica del Taormina Opera Festival (primo violino Marcello Manca) e del Gaulitanus Choir proveniente da Malta diretto da Colin Attard.

Per il ritorno di Enrico Castiglione a Taormina il Comune e il Parco Archeologico hanno eccezionalmente messo il Teatro Antico a disposizione anche per le prove dei giorni precedenti, quando le prove d'insieme e generali di Manon Lescaut si svolgeranno proprio sul palcoscenico del Teatro Antico.



