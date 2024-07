Sanità: Requirez (Dasoe), raccolta di plasma insufficiente

"L'estate coincide sempre con un abbassamento del livello di donazioni del sangue. Il plasma è insufficiente. Ecco perché oggi lanciamo un appello nella speranza di poter smuovere le coscienze. La Regione è attiva attraverso i servizi trasfusionali delle aziende sanitarie. Con la nomina dei nuovi direttori generali della Sanità, effettuata in questi giorni, daremo dignità strutturale a questi servizi che saranno messi in rete". Lo ha detto Salvatore Requirez, direttore generale del Dasoe dell'assessorato regionale alla Salute, aprendo a Palermo il convegno, di due giorni, che si tiene nella sala Piersanti Mattarella dell'Assemblea regionale siciliana. La finalità del convegno, nella Giornata regionale della donazione, è quella di lanciare una campagna di comunicazione coinvolgendo tutti gli attori: le strutture sanitarie, le associazioni dei volontari, la popolazione.

Giacomo Scalzo, del Centro regionale sangue dell'assessorato regionale alla Salute, ricorda "che la Sicilia raccoglie ogni anno 14 chilogrammi di plasma ogni mille abitanti. Ma ne servirebbero 18 chilogrammi. Lo scorso anno la donazione di plasma è aumentata del 4,6 per cento. Il trend è confermato anche quest'anno. Ma non basta. Eppure in Sicilia abbiamo delle eccellenze. La provincia che in Italia dona più sangue e plasma, in rapporto alla popolazione, è Ragusa.

"Quando si dona, si mette a disposizione globuli rossi, piastrine e plasma - afferma Fabio Candura, responsabile area plasma del Centro nazionale sangue - la carenza di plasma mette in difficoltà la produzione dei farmaci salvavita. L'Italia è costretta ad acquistare il plasma sul mercato internazionale con un costo annuale per il servizio sanitario di circa 300 milioni di euro".

Salvatore Caruso, referente Civis Sicilia che raccoglie le associazioni di donatori di sangue, sottolinea che, "grazie all'attività associativa, viene raccolto il 95 per cento del sangue in Sicilia".



