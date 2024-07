Ribera, sindaco consegna targa a Vincenzo Italiano

Sta trascorrendo le vacanze nella sua villa di Ribera, paese agrigentino di cui è originario e dove appena tredicenne esordì sui campi di calcio, il neo allenatore del Bologna Vincenzo Italiano.

Per l'occasione il sindaco Matteo Ruvolo lo ha raggiunto, insieme ad alcuni assessori, per consegnargli una targa ufficiale del comune, in cui si esprime, "al grande mister, stima e gratitudine al per aver dato alla città di Ribera prestigio ed onore come calciatore, allenatore e uomo di sport, raggiungendo, con costante impegno, importanti traguardi sportivi nel mondo del calcio italiano ed europeo".

Italiano ha ringraziato e ha intrattenuto i suoi ospiti, compiaciuto del riconoscimento ricevuto e dell'affetto che gli è stato dimostrato.

"Per noi e per la nostra comunità - dice Ruvolo - la figura di Vincenzo è motivo di grande orgoglio, perché è una persona seria che lavora con professionalità e dedizione. Gli auguriamo il meglio e naturalmente tifiamo per lui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA