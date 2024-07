Ostello Bello apre a Palermo, ospitalità e spazi condivisi

Da Milano a Palermo, passando per Genova, Firenze, Assisi, Roma, Napoli e anche in Myanmar. La catena milanese Ostello bello è sbarcata a Palermo portando in Sicilia la sua visione di ospitalità e condivisione. La nuova struttura palermitana si trova in pieno centro storico, in via Galileo Ferraris, 3/5, a pochi metri dai luoghi simbolo della città come il teatro Massimo o la Cattedrale, ma anche dal nuovissimo molo trapezoidale. Quella che era una vecchia centrale elettrica oggi rinasce grazie al lavoro delle architette Chiara Mazzarella e Camilla Vecchi, offrendo a turisti, ma anche a chi vive nel capoluogo siciliano, una struttura dal respiro internazionale.

Ostello Bello Palermo è la decima struttura aperta in Italia dalla società fondata da Carlo dalla Chiesa, Pietro Vecchi e Nicola Specchio. Tremila metri quadri completamente ristrutturati con 220 posti letto suddivisi in stanze private pet friendly, stanze condivise, stanze familiari fino a sei persone. Ogni stanza ha il suo bagno privato, aria condizionata, lokers, prese Usb. La struttura comprende anche due terrazze vista mare; una cucina condivisa dove gli ospiti potranno cucinare in autonomia; un orto dal quale raccogliere spezie, erbe aromatiche e ortaggi sempre freschi; un'ampia sala da pranzo, una palestra, una biblioteca con book crossing una piscina in fase di realizzazione e una zona coworking. Gli spazi dell'ostello infatti saranno aperti ad eventi, concerti, manifestazioni culturali o attività organizzate dalle associazioni locali che ne vorranno fare richiesta.



