Volontari ripuliscono una piazza in centro a Palermo

Alcuni cittadini si sono armati di rastrelli, sacchi e guanti e hanno ripulito le aiuole e piazza Bottego, nel centro a Palermo. Dopo la pulizia le aiuole sono state abbellite con alcune piante. "Non è la prima volta che ripuliamo angoli di Palermo - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - Mesi addietro ci avevano pensato gli alunni dell'istituto scolastico Ferrara.

Trascurate sporche e prive di una fioritura adeguata insomma abbandonate agli incivili di turno, che sistematicamente gettano bottiglie e cartacce varie".

Nicolao, tramite la prima circoscrizione, aveva inviato una richiesta di pulizia il 27 maggio scorso al settore Verde del Comune e alla Reset senza però ricevere alcuna risposta. "Questa - prosegue - è l'ennesima dimostrazione di quanto non sia istituzionalmente autorevole la circoscrizione, ecco perché i cittadini sentono la voglia di adoperarsi in favore della comunità. Auspico che queste aiuole siano prese in carico e pulite sistematicamente da parte di Reset o da chi ne ha la competenza. Tra le aiuole è stato ritrovato di tutto. Tante bottiglie, plastica di ogni tipo e tanta carta. Abbiamo raccolto diversi sacchi di spazzatura. Era da tanto che non si ripuliva questo angolo in centro". Per residenti un modo per chiedere maggiore pulizia nelle strade. "Io amo Palermo. E' una città bellissima - dice una delle volontarie che ha partecipato alla pulizia - Ma è troppo sporca. Non è possibile vivere in queste condizioni. Non è accettabile".



