Taormina 70 riparte da Cage, Sharon Stone e Bella Thorne

Il Festival di Taormina 2024 rilancia con il nuovo direttore artistico Marco Müller, e porta nel Teatro antico per la 70/a edizione (12 - 19 luglio) Sharon Stone, Nicolas Cage, Bella Thorne e Rebecca De Mornay a cui si aggiungono tra gli altri sul fronte Italia, Christian De Sica, Carlo Verdone all'interno dell'evento speciale dei Nastri d'Argento che si svolgerà nella prima serata del 12. Si parte il 13 luglio con l'horror statunitense Saint Clare di Mitzi Peirone con Bella Thorne, Rebecca De Mornay e Ryan Philippe, per proseguire poi con l'action movie Twisters di Lee Isaac Chung interpretato da Daisy Jessica Edgar-Jones e con il thriller-psicologico The Surfer di Lorcan Finnegan con Nicolas Cage. E ancora in questa edizione, Il giudice e il boss, film che Pasquale Scimeca dedica all' eroe dell'antimafia Cesare Terranova. Ci sarà poi e un trittico di rom-com con il britannico-islandese Touch, diretto da Baltasar Kormákur e interpretato dalla modella e cantante giapponese Kôki, e le due italiane L'invenzione di noi due di Corrado Ceron con Lino Guanciale, Silvia D'Amico e Paolo Rossi e Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli interpretato da Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello, che chiude la rassegna.

Questo in estrema sintesi il programma presentato stamani Palazzo Corvaja di Taormina alla presenza di Sergio Bonomo Commissario Straordinario Fondazione Taormina Arte Sicilia; Elvira Amata Assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo; Gianna Fratta Direttrice Artistica Fondazione Taormina Arte Sicilia e Marco Müller Direttore Artistico Taormina Film Festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA