Bimbo cade in pozzo e muore,partecipava a campo per disabili

Sarebbe una operatrice della cooperativa Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Annfpas) la donna soccorsa dopo essere caduta in un pozzo artesiano nel Siracusano. La 54enne si sarebbe calata per recuperare un bambino di 10 anni che partecipava a un campo estivo organizzato dalla coop per piccoli disabili.

La 54enne non sarebbe riuscita ad afferrare il piccolo che sarebbe affogato: il pozzo, profondo 15 metri, era per la metà pieno di acqua.



