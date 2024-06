Curavano piantagione canapa indiana nel Catanese, 2 arresti

Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta tra la vegetazione e le sciare di un terreno abbandonato in contrada Dagala, in territorio di Adrano (Catania) dalla Polizia, che ha arrestato due giovani, rispettivamente di 24 e 21 anni, che se ne stavano prendendo cura. I due sono stati visti arrivare e depositare diversi sacchi di terriccio, raccordi per tubature e altro materiale, per poi allontanarsi e ritornare poco dopo con un fusto in plastica. Alla vista degli agenti hanno lanciato loro contro il grosso fusto e sono fuggiti per le campagne. Uno si è presentato poi nel luogo dove aveva lasciato l'auto, l'altro in Commissariato. I due arrestati sono accusati in concorso di coltivazione illegale di diverse tipologie di cannabis e resistenza a pubblico ufficiale. I due giovani sono stati posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

La piantagione - in tutto una cinquantina di piante - era stata creata in un'area difficilmente accessibile. Le piante, curate e discretamente alte, erano nascoste dai dislivelli del terreno, formazioni rocciose, rovi e muri a secco. Gli agenti hanno sequestrato le piante e attrezzi agricoli, prodotti per concime e tubi per l'irrigazione. Nell'auto dei due giovani c'erano materiale ed attrezzature riconducibili alla coltivazione ed un barattolo di vetro contente circa due grammi di marijuana.



