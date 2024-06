Campagna Cusumano per specie a rischio con Brut Lost edition

Cusumano ritrova nelle proprie cantine 1100 bottiglie di Brut 700 dopo oltre 5 anni. Il lungo tempo trascorso a maturare sui lieviti le ha rese uniche dando vita alla Brut 700 Lost Edition, un'edizione limitata di un vino sorprendente. Per celebrare il ritrovamento e dedicarlo alla salvaguardia dell'imperdibile biodiversità del territorio, l'azienda vitivinicola siciliana ha deciso di lasciare lo spazio del proprio logo con il Leone alle icone di specie animali e vegetali a rischio. Grazie alla tecnologia Nfc, avvicinando lo smartphone a ciascuna delle otto icone, è possibile accedere alle informazioni per conoscere ogni singola specie. "Da una parte quindi - racconta Diego Cusumano - una perdita che genera effetti positivi e inaspettati, un Brut 700 unico che abbiamo ribattezzato Lost Edition; dall'altra una terra, la Sicilia, che nel 2023, nel momento del ritrovamento, subisce una grave perdita a causa degli incendi che la divorano mettendo a rischio la biodiversità dell'isola e molti vigneti. Questo l'antefatto che ci ha spinto a decidere di utilizzare le bottiglie come veicolo di comunicazione per sensibilizzare e focalizzare l'attenzione sul tema della salvaguardia ambientale".

Sono otto le specie animali e floreali minacciate che le bottiglie Cusumano Lost Edition veicolano in Italia e nel mondo: il logo con il Leone lascia quindi il posto alle icone dell'Aquila di Bonelli, la Capra girgentana, l'Asino pantesco, l'Ape nera siciliana e, ancora, della Ginestra dell'Etna, il Citiso delle Eolie, la Zelkova Sicula, l'Abete delle Madonie



