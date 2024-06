Ortigia Film Festival si sdoppia, proiezioni anche ad Avola

Un'edizione, la numero sedici di Ortigia Film Festival ricca di novità a cominciare dalle venues che quest'anno saranno due: dal 6 al 13 luglio a Ortigia, nel centro storico di Siracusa; dal 31 luglio al 2 agosto ad Avola.

Il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano e da lei diretto con Paola Poli, si sdoppia e diventa festival diffuso.

Oltre 40 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 2 anteprime internazionali, 7 nazionali e 12 regionali. Si conferma anche quest'anno uno sguardo rivolto al femminile con la sezione Cinema Women. Da non dimenticare la vocazione green del festival con una sezione rivolta all'ambiente. "Un'edizione ricca di novità, tanti titoli rilevanti e come sempre attenta alle tematiche sociali e ambientali". Così Lisa Romano." "Ancora una volta - ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia - desidero esprimere il nostro più sentito plauso a Lisa Romano e al suo straordinario staff per aver organizzato un evento di altissimo livello. La nostra città sta diventando sempre più un punto di riferimento per le produzioni cinematografiche internazionali".

Per la sindaca di Avola Rossana Cannata, "Oggi è un giorno speciale per Avola, che per la prima volta avrà l'onore di ospitare l'Ortigia Film Festival. Questo festival, che ha già portato tanto lustro e cultura a Siracusa, rappresenta un'opportunità straordinaria per la nostra comunità".

Tre le sezioni competitive: lungometraggi opere prime e seconde italiane, documentari e l'internazionale cortometraggi.

Presidente di giuria per i lungometraggi è Roberta Torre, con lei Michela Andreozzi e Cristina Paternò. Cinque i Lungometraggi in concorso. "Non Riattaccare" di Manfredi Lucibello; "Zamora", di Neri Marcoré. Il 10 luglio un film a sorpresa del panorama italiano che sarà annunciato prima del festival. Poi "Desiré", opera prima di Mario Vezza.

Per i film in concorso "Palazzina Las", di Michele Riondino.

Tutte le proiezioni del concorso lungometraggi opere prime e seconde saranno replicate il giorno successivo all'Arena Odeon di Avola. Ad aprire la XVI edizione di Ortigia Film Festival, il 6 luglio all'Ortea Palace Hotel di Siracusa, sarà la mostra fotografica "Omaggio a Marcello - l'uomo Marcello, l'attore Mastroianni e le immagini dei film girati in Sicilia", curata da Daniele Luxardo, presidente del comitato "Mastroianni 100" e allestita da Roberto Gallo, tra i fondatori di Ortigia Film Festival.



