Ingannano anziana e la derubano in casa, una denuncia

Un uomo di 44 anni originario di Noto, nel Siracusano, è stato denunciato a Catania dalla Polizia perché ritenuto l'autore, insieme con una complice non ancora identificata, di una rapina ai danni di una donna di 83 anni, che è stata depredata in casa di denaro e gioielli. Deve rispondere di furto in abitazione in concorso.

Mentre rientrava in casa, in via Rosso di San Secondo, l'anziana è stata avvicinata da una donna che le ha chiesto di poter recuperare le chiavi cadute sulla sua terrazza. L'anziana ha aperto le porte della sua abitazione, lasciando così campo libero alla donna, che avrebbe fatto razzia di gioielli e denaro per oltre 3 mila euro e poi si sarebbe allontanata in auto insieme ad un complice che l'attendeva in strada. La vittima si è accorta del furto soltanto due giorni dopo ed ha chiesto l'intervento dei poliziotti del Commissario Borgo Ognina. Dalle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza gli agenti hanno appurato che una donna si era effettivamente introdotta nell'appartamento ev sono riusciti a risalire all'uomo che l'attendeva, che è stato riconosciuto per i suoi numerosi precedenti per furti in abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA