Pride: Fdi, è solo propaganda

"Il Pride è una manifestazione politica della sinistra che strumentalizza il tema dei diritti per fare propaganda. Intenti che, come Fratelli d'Italia, non possiamo condividere e prendiamo atto, con sorpresa, dell'invito di altre forze politiche di centrodestra a prendervi parte". E' quanto affermano il segretario cittadino di Fratelli d'Italia e consigliere comunale Antonio Rini e il segretario provinciale e senatore dello stesso partito Raoul Russo.

"Specie se, come a Palermo, si usano i diritti per calpestare quelli della città - aggiungono di due esponenti di Fratelli d'Italia - se un commerciante avesse deturpato le strisce pedonali, come accaduto oggi davanti al monumento del Teatro Massimo, sarebbero scattate immediate le multe. Evidentemente qualcuno pensa di poter essere al di sopra della legge, parlando di diritti. Anche per questa ragione, non siamo d'accordo alla concessione del patrocinio del Comune di Palermo ad una manifestazione politicamente orientata e ideologicamente divisiva".



