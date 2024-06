Pnrr: presentato progetto riqualificazione Borgo Cunziria

Si è svolta oggi a Vizzini (Catania) la presentazione del progetto di riqualificazione culturale del Borgo Cunziria, celebre scenario della "Cavalleria Rusticana". Il sito ha ottenuto un finanziamento di 20 milioni di euro grazie al Pnrr. Il progetto è il risultato di un impegno che risale al 2013 ad opera della Dreamworld Pictures, sotto la guida del regista Lorenzo Muscoso che ha riqualificato l'area, trasformandola in un centro culturale e di incoming turistico. La sua visione, premiata con l'Heritage Award, ha portato alla realizzazione di numerose attività nel corso degli anni, con iniziative che spaziano dal teatro scenico, con le celebri verghiane e rappresentazioni delle novelle, al teatro musicale e itinerante. Tra le iniziative di rilievo il Festival Verghiano, dedicato allo scrittore verista, e un innovativo Presepe che ha inserito la Natività nell'universo verista, contribuendo così alla riscoperta degli antichi mestieri della concia delle pelli. Il borgo è stato anche lo scenario per festival del cinema, rassegne, progetti multimediali e film come "Cunziria" e "Leggende Rusticane", premiati in varie Manifestazioni internazionali.



