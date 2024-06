L'inganno di Ustica, una strage senza colpevoli su Sky Tg24

A pochi giorni dall'anniversario della tragedia, su Sky TG24 arriva "L'inganno di Ustica - Una strage senza colpevoli", uno speciale ideato e narrato da Max Giannantoni, a cura di Stefano Sassi per la regia di Claudio Maspes, in onda sabato 22 giugno alle 17.00 e domenica 23 giugno alle 21.00 e sempre disponibile on demand.

Il 27 giugno del 1980 un Dc9 Itavia in viaggio da Bologna a Palermo, con 81 persone a bordo, precipita nel mar Tirreno: inizia così uno dei misteri più contorti della storia del nostro paese. In uno speciale con interviste esclusive e documenti inediti, Sky TG24 prova a fare luce su cosa sia veramente accaduto 44 anni fa sui cieli italiani. Una ricostruzione che parte dalle testimonianze "storiche" del presidente Francesco Cossiga, del magistrato Rosario Priore e del medico legale Anselmo Zurlo, fino ad arrivare a quelle recenti del giudice Giovanni Salvi e di Filippo Di Benedetto, ex caporale dell'esercito. Tra le interviste inedite anche quelle ai marescialli dell'aeronautica Giulio Linguanti e Giuseppe Dioguardi, al professor Donato Firrao del Politecnico di Torino, e all'ingegnere aeronautico Ramon Cipressi. Minuto per minuto viene ripercorso il film della tragedia, fino a ipotizzare uno scenario compatibile con quanto certificato dai tracciati radar, dalle relazioni degli esplosivisti e degli esperti metallografici, mettendo in evidenza aspetti che potrebbero essere determinati per scoprire come e da chi sia stato abbattuto l'aereo.



