Dopo il tempio di Venere a Roma Diodato in tour vola in Sicilia

Dopo Roma dove si è esibito in un concerto presso il Tempio di Venere - uno dei luoghi più belli e suggestivi al mondo - il tour di Diodato, sette speciali concerti in alcune location italiane che seguiranno il flusso espressivo del live in studio da poco pubblicato "Ho acceso un fuoco", vola in Sicilia.

Il cantautore è atteso il 7 luglio all'Isola di Panarea (Eolie music fest), l'11 luglio a Lugano (Estival Jazz - Long Lake Festival - Parco Ciani), il 20 luglio a Chies D'Alpago (Dolomiti arena festival), il 28 luglio ad Alghero (Grotte di Nettuno - Sold out), il 29 luglio nuovamente ad Alghero (Lo quarter - Abbabula Festival) e infine il 4 agosto ad Agliasco - Paesana (Suoni delle terre del Monviso).



