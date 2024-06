Palermo, approvato il regolamento del mercato coperto a Ballarò

Approvato il nuovo regolamento del mercato coperto di Ballarò di piazza del Carmine a Palermo. La struttura era stata restaurata ma gli stand non erano stati assegnati per un'incertezza sulla normativa. L'Amministrazione comunale ha atteso l'emanazione delle linee guida ministeriali definite dalla conferenza Stato-Regioni. Il mercato comprende due strutture coperte. La prima, di 500 metri quadrati, è suddivisa in 31 stand per la vendita di prodotti ortofrutticoli.

La seconda, di 150 metri quadrati, offre 11 stand che sarà riservata ai prodotti ittici. Nell'assegnazione degli stand si terrà conto dei negozianti "che potranno dimostrare di aver svolto attività commerciali pregresse" nella stessa area. La delibera adesso passa all'esame del Consiglio comunale. "Una storia lunga e travagliata - dichiara l'assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti - che inizia nel 2019, a seguito dell'approvazione di una variante urbanistica che consentiva la realizzazione della struttura del mercato. Sin dal nostro insediamento abbiamo approfondito la questione e ci siamo accorti di alcuni vizi di legittimità. Dopo l'iniziale impasse normativa, abbiamo ritenuto opportuno procedere con l'applicazione della legge sui mercati all'ingrosso (Legge 125/1959). In questo modo diamo regole chiare e immediate per la concessione degli stand a tutti gli operatori coinvolti che da troppo tempo attendevano una risposta chiara". "Esprimiamo grande soddisfazione per la delibera. Verrà dato nuovamente decoro ad un luogo, che era diventato punto di incontro di tossicodipendenti" scrivono Salvatore Imperiale, presidente della quarta commissione consiliare, e Ottavio Zacco, presidente della sesta commissione. "E' un importante passo in avanti per il rilancio del centro storico" afferma Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale.





