Corpo di tutte le madri, prima raccolta poetica di Di Natale

É in libreria e negli store on line "Corpo di tutte le madri" (Ensemble), la prima raccolta poetica di Rosa Maria Di Natale, giornalista e scrittrice siciliana.

Il corpo delle madri viene spesso immaginato come uno stereotipato dispensatore di cura e difficilmente riusciamo a vederlo per quel che è: un potente connubio di pura energia, carne e sangue. In questa raccolta l'autrice svela un 'corpo-mondo' abitato dalle figure del Mito, che viaggia con la Storia e che trattiene le memorie private, i giorni ordinari o quelli di guerra, ospita le creature più minuscole di Madre natura. Ritroviamo in questa raccolta anche i corpi ugualmente accoglienti delle non madri (madri oblique), delle anziane che hanno perso memoria di sé, o i corpi urlanti delle donne di ieri vittime di violenza (la magàra accusata di essere una strega) e di oggi (i versi in dialetto siciliano raccontano le fasi che precedono un femminicidio).

"La voce dell'autrice svela con delicatezza e decisione, e, a tratti, con ironia, la fisicità femminile, anche al momento in cui si lascia la vita.- si legge nella sinossi di copertina - questa raccolta è un canto della donna per la donna, un grido, un segnale che arriva dall'energia femminile del mondo".

Rosa Maria Di Natale, giornalista professionista, vive e lavora a Catania. Dopo aver pubblicato diversi racconti su riviste, ha esordito con il romanzo Il silenzio dei giorni (Ianieri, 2021), ricevendo svariati riconoscimenti.

La prima presentazione di "Corpo di tutte le madri" si terrà alla libreria Prampolini di Catania, venerdì 21 giugno, alle 19. Accompagnerà l'autrice il poeta e docente Giuseppe Condorelli, reading con il violoncello di Marco Giuseppe Laudani del Conservatorio Bellini di Catania.



