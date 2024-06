Urso, creare polo turistico e culturale in area Aci ed Etna

"Il turismo segna nuovi record proprio in Sicilia e manifesta già importanti segnali di destagionalizzazione; è il momento di costruire un sistema che possa esplicare le proprie potenzialità in ogni stagione, valorizzando le peculiarità locali". Lo ha detto, presiedendo un incontro con i sindaci dei Comuni del Patto delle Aci e della zona dell'Etna, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha aggiunto: "Nell'area si può sviluppare, accanto al turismo balneare, anche quello invernale con la stazione sciistica dell'Etna, si possono ripristinare le attività termali, si può migliorare l'offerta nautica, si può potenziare il turismo enogastronomico già presente nel distretto del vino, si possono valorizzare le attrattività culturali, religiose, artistiche, artigianali. L'area acese - etnea, particolarmente ricca di storia e cultura, ma anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, a partire dall'Etna, presenta le migliori caratteristiche per fungere da pilota per un modello di sviluppo da replicare successivamente in altre aree".

Obiettivo dell'incontro, al quale hanno preso parte l'assessore al turismo Elvira Amata, su mandato del Presidente Schifani, e tecnici di Invitalia e del Ministero - è mettere a sistema tutte le potenzialità e le bellezze dell'area delle Aci e dell'Etna per creare un Polo di sviluppo turistico-culturale destagionalizzato che possa rappresentare un progetto pilota non solo per la Sicilia e definire un accordo di programma per orientare lo sviluppo dell'area siciliana.

L'incontro di oggi mira ad avviare una percorso con la Regione Siciliana e i Comuni per censire informazioni, progetti già operativi e quelli che potrebbero avviarsi e risorse da mettere in campo. Successivamente vedrà il coinvolgimento di altri dicasteri competenti.



