Successo per il progetto "La voce del tamburo" allo Sperone

Successo del progetto Siae e Ministero della Cultura "La voce del tamburo" nel quartiere Sperone con uno spettacolo che ha visto coinvolti 50 studenti dell'Istituto Comprensivo "Sperone-Pertini" nel teatro della propria scuola. L'evento ha concluso un progetto di musica e percussioni, che ha impiegato le ragazze e i ragazzi per diversi mesi che è stato coordinato dai docenti e musicisti della scuola "La Bottega delle Percussioni".

"Un percorso di 60 ore, con dei brani, alcuni dei quali avranno un prosieguo tra settembre e ottobre con un'iniziativa su Santa Rosalia, di cui non vi possiamo svelare niente. In un'orchestra di percussioni ognuno trova la propria voce, il proprio ritmo, ascolta la propria voce e quella degli altri e sa stare con gli altri", dice Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell'I.C.S. "Sperone-Pertini".

Un progetto utile anche per i docenti che si sono messi in gioco per arricchire il proprio bagaglio umano e la conoscenza musicale. "Un bel laboratorio di integrazione e inclusione tra alunni di scuola primaria e alunni di scuola secondaria di primo grado. Un'esperienza arricchente per tutti e anche per me come tutor che mi sono arricchita dal punto di vista professionale, perché anche io ho imparato a suonare i ritmi con il maestro Santo Vitale", aggiunge Lea Canali, insegnante di scuola primaria e tutor interna del progetto.

"Questo progetto mi ha insegnato intanto il rispetto per le persone, mi ha fatto conoscere nuovi amici e mi ha dato anche molta gioia, perché i pomeriggi a casa li ho sostituiti con dei pomeriggi di compagnia e musica. A me piace la musica e per questo ho deciso di partecipare. Il mio strumento preferito è il cajon, che so suonare meglio. Un'esperienza molto bella per me", dice Paola Marchese, studentessa che andrà in II°D.



