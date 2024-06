Sicilbanca cresce e apre una nuova sede a Palermo

Sicilbanca, banca di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale, continua la sua espansione territoriale con l'apertura della sede a Palermo, aggiungendo così un terzo presidio di area in Sicilia, dopo Caltanissetta e Catania.

Con l'inaugurazione della nuova filiale, prevista per sabato 29 giugno la Bcc raggiunge i 22 sportelli operativi, 102 dipendenti e una base sociale di 4.000 soci su tutto il territorio siciliano, di cui 600 a Palermo. L'Istituto di Credito coniuga solidità patrimoniale ed efficienza operativa con equilibri tecnici significativi: un CET1 del 35%, con un patrimonio netto di oltre 70 milioni di euro e un Cost/Income del 54%, che nel 2023 ha consentito di realizzare un utile netto di 5,7 milioni di euro.

"L'inaugurazione della nuova filiale - ha detto nel corso di una conferenza stampa Giuseppe Di Forti, Presidente di Sicilbanca - fa parte di un piano industriale elaborato nell'ambito di una strategia finalizzata alla crescita della banca mantenendo salde le radici sul territorio e restituendo alla Sicilia, nello specifico alla città di Palermo, una banca locale vicina alle comunità e ai bisogni della persona. Una banca con l'anima che, forte dell'appartenenza al gruppo Cassa Centrale, è in grado di offrire prodotti bancari e finanziari all'avanguardia, senza trascurare la relazione personale".

"La vicinanza alle persone sul territorio è uno dei nostri principali elementi distintivi - aggiunge Sandro Bolognesi, amministratore delegato del gruppo Cassa Centrale - e la nuova presenza a Palermo della nostra Banca socia, Sicilbanca, ne è la dimostrazione e la conferma. Il percorso di crescita del nostro gruppo passa dalla presenza capillare delle nostre banche socie e dallo sviluppo di nuove e più complete opportunità commerciali, che sappiano coniugare l'efficienza tecnologica con il nostro Dna, fatto di relazione e cura della comunità".

La nuova sede di Palermo, ubicata in viale Lazio numero 9, è la filiale "Gino Morici", in omaggio all'omonimo eclettico artista palermitano (1901-1972) di cui la banca custodisce un ricco patrimonio artistico.



