Rogo in discarica Palermo, esami dell'Arpa sull'aria

Sono già al lavoro i tecnici dell'Arpa e i vigili del fuoco del nucleo Nbcr per la valutazione della presenza di eventuali livelli di inquinamento dell'aria nella zona della discarica comunale di Bellolampo a Palermo e anche nei quartieri prossimi agli impianti e nei comuni vicini di di Capaci, Isola delle Femmine e Torretta. Lo scorso anno dopo i primi dati era scattato l'allarme diossina.

Per tutta la notte i vigili del fuoco e dell'azienda Rap, con l'ausilio dei mezzi movimento terra, della stessa ditta, hanno provveduto a spegnere i vari focolai ricoprendo con la terra i rifiuti. Al momento sono presenti sul posto due squadre che con il personale Rap stanno proseguendo le operazioni di interramento e raffreddamento. Non sono presenti più fiamme ma dai cumuli di rifiuti si sprigiona del fumo.



