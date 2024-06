Nuova sede Italtel Palermo, scopo è diventare polo software

Un polo di sviluppo software per il gruppo e un motore di innovazione per la Sicilia a supporto delle pubbliche amministrazioni e delle aziende nel percorso di trasformazione digitale: è l'obiettivo dichiarato dall'amministratore delegato della Italtel, Benedetto Di Salvo, che stamani ha inaugurato la nuova sede dell'azienda a Palermo, dove in un open space lavorano circa 200 dipendenti. A tagliare il nastro è stato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, presente anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

"E' una tappa del nostro percorso di rinnovamento e di rinascita. Il nostro legame con la Sicilia è profondo e di lungo termine - ha detto Di Salvo - Italtel è cambiata profondamente, siamo un'azienda che sviluppa software, che si occupa di tecnologie dirompenti come l'intelligenza artificiale, il cloud, la cybersecurity. Da sempre facciamo innovazione, siamo presenti in sette Paesi e il nostro respiro è internazionale. Abbiamo passato anni molto difficili legati alla crisi delle telecomunicazioni e del nostro principale cliente Tim, non è che questa crisi si sia risolta completamente a livello di settore industriale. Però noi da due anni e mezzo a questa parte abbiamo avviato un percorso di profondo rinnovamento con un nuovo piano industriale e adesso siamo tornati a crescere in maniera sostenibile in Italia e all'estero".



