Al via Taobuk, oltre 200 ospiti da Fosse a Sorrentino

Dal 20 al 24 giugno al via a Taormina (Messina) la XIV edizione di Taobuk, il festival internazionale fondato da Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica, con il sostegno e il patrocinio della Regione Siciliana e di altre istituzioni e realtà, pubbliche e private. Oltre 200 gli ospiti che interverranno nelle varie sezioni per parlare di letteratura, arti, geopolitica e scienza.

Celebri nomi dello spettacolo prenderanno parte a Taobuk Gala, che accoglierà al Teatro Antico la rosa dei premiati: per la letteratura il Premio Nobel Jon Fosse, Jonathan Safran Foer, per le arti visive Marina Abramović, per la danza l'étoile Nicoletta Manni e il coreografo Moses Pendleton; per il cinema il premio Oscar Paolo Sorrentino, il regista Ferzan Özpetek e l'attrice Kasia Smutniak, per la musica leggera la cantante Noemi.

Sabato 22 giugno la serata di gala, trasmessa da Rai 1 e condotta da Antonella Ferrara e dal giornalista Massimiliano Ossini. La colonna sonora sarà affidata all'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta da Gianna Fratta.

Tra gli altri ospiti delle cinque giornate il commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Fernando Aramburu, a cui sarà conferito il Taobuk Award, lo scrittore Glenn Cooper che torna in Italia dopo sei anni, il Presidente di Fondazione Maxxi Alessandro Giuli, il curatore di Biennale Architettura Carlo Ratti, gli economisti Carlo Cottarelli e Mario Monti, la scienziata Ilaria Capua, la scrittrice Stefania Auci, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il giornalista Federico Rampini, il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, la scrittrice spagnola Rosario Villajos. Il 23 giugno nel Teatro Antico andrà in scena il Tucidide di Alessandro Baricco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA