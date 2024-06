A Sambuca la Festa del tartufo dal 21 al 23 giugno

È in programma dal 21 al 23 giugno a Sambuca di Sicilia (Agrigento) la "Festa del tartufo", una tre giorni di iniziative tra convegni, degustazioni e show cooking per valorizzare quello che la comunità locale identifica da anni come "L'oro nero di Sambuca".

"Da tre anni facciamo parte dell'Associazione nazionale città del tartufo, e questo è il primo grande evento che organizziamo come componenti di questo sodalizio", dice il sindaco Giuseppe Cacioppo. "Nel tempo abbiamo scoperto che quello che cresce tra le nostre montagne è un tartufo pregiatissimo e ricercato, diventato ormai un prodotto di eccellenza dell'agroalimentare".

Sono diversi i momenti in programma nei tre giorni. Da segnalare anche un corso di formazione per ristoratori e altri professionisti del mondo della gastronomia. "Attorno al nostro tartufo - aggiunge il primo cittadino - ci sono almeno trent'anni di ricerche, che hanno permesso di accertarne qualità e gusto".

Sabato sera è in programma uno show cooking a base di tartufo con abbinamento di vini e prodotti sambucesi, a partire dai formaggi. Domenica mattina passeggiata tra le montagne attorno a Sambuca per alcune dimostrazioni di individuazione e cavatura del tartufo dalla terra, per una raccolta la più possibile rispettosa delle metodologie e del territorio".

Oltre al comune di Sambuca l'iniziativa è organizzata anche dalla Pro loco e dal Teatro comunale "L'Idea".



