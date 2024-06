Torna il SiciliAmbiente Film Festival a San Vito lo Capo

Sei giorni di proiezioni di film, documentari, cortometraggi e animazioni, ma anche presentazioni di libri, incontri e dibattiti su cinema, ambiente e diritti umani. Dal 15 al 20 luglio torna a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, il SiciliAmbiente Film Festival, che quest'anno giunge alla sua 16ma edizione. Un appuntamento che porta, in uno dei borghi marinari più belli d'Italia, registi e intellettuali da ogni parte del mondo. Il SiciliAmbiente, infatti, da festival di nicchia, precursore delle tematiche ambientali, si è imposto negli anni come punto di riferimento a livello internazionale per il cinema legato alle tematiche green, ai diritti umani.

"Sedici edizioni sono tante per un festival che parla di ambiente e diritti - afferma il fondatore e direttore artistico del festival, Antonio Bellia - in sedici anni tante cose sono cambiate nel mondo. Quest'anno, in un periodo di enorme crisi sociale e ambientale, il messaggio che vogliamo mandare, anche attraverso la scelta grafica della locandina, è di speranza, di convinzione che mai come adesso le cose possono cambiare e lo faranno attraverso le nuove generazioni. E l'arte cinematografica ne è testimone e ne è in qualche modo artefice.

SiciliAmbiente 2024 sarà un momento di riflessione ma anche di testimonianza e di confronto con il passato il presente e il futuro del nostro pianeta abitato dall'uomo".

Trentasei film - di cui 5 première mondiali, 4 première italiane, 16 anteprime regionali, 8 documentari, 14 cortometraggi, 9 animazioni, 6 lungometraggi provenienti da 25 Paesi europei ed extraeuropei - compongono il programma di quest'edizione che vanta 12 produzioni italiane, a dimostrazione della vitalità del comparto nazionale, 15 film diretti da donne, e grandi ritorni di distribuzioni o registi legati al Festival.





