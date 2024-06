Sondaggio, Teatro Massimo di Palermo fra i primi tre al mondo

La classifica, stilata su un campione di 100 mila utenti votanti dalla piattaforma internazionale Travel 365, su una selezione di 50 teatri sparsi per il mondo, vede il Teatro Massimo di Palermo al terzo posto tra i più belli e importanti dopo il Colon di Buenos Aires e la Scala di Milano.

"È motivo, non solo di soddisfazione, ma di grande orgoglio.

L'ennesimo riconoscimento a quello che per la città rappresenta il simbolo della cultura riconosciuto a livello internazionale.

Tutto questo dimostra come sia stata lungimirante la scelta di questa amministrazione di aver puntato fin dal proprio insediamento, sul rilancio del Teatro Massimo e i risultati dell'ultimo biennio ne sono l'evidente prova", afferma il sindaco e presidente della Fondazione Teatro Massimo, Roberto Lagalla.

"Siamo felici di questo riconoscimento che ci incoraggia a mantenere alto il livello dell'offerta culturale e della fruibilità del Teatro, sia come monumento di impareggiabile valore artistico e monumentale, sia come istituzione e fabbrica di arte e cultura che con tutti i suoi lavoratori rappresenta nel mondo l'identità culturale italiana in tutta la sua ricchezza e bellezza", aggiunge il sovrintendente e direttore artistico Marco Betta.

Inaugurato alla fine dell'Ottocento e da subito protagonista della vita culturale della città, il Massimo è uno dei monumenti più visitati di Palermo. Nel 2023 ha raggiunto il record assoluto di oltre 200.000 visitatori. Aperto 365 giorni all'anno oggi è la prima fabbrica culturale della Sicilia con la sua orchestra, il coro, il Corpo di ballo, le formazioni giovanili e i laboratori di scenotecnica.



