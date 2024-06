Siccità: studio, in Sicilia tasso massimo di stress idrico

In Sicilia, nel 2023, il tasso di stress idrico ha toccato il valore più alto: 5 su 5. La Regione infatti è tra le quattro regione con il maggiore tasso di criticità, con Basilicata, Calabria e Puglia, e tra le dodici a elevato stress idrico, che più in generale vede in testa alla classifica le regioni del Sud Italia. E' quanto emerge dallo studio Community Valore acqua per l'Italia di The European House - Ambrosetti. Lo stress idrico è il rapporto tra i prelievi idrici totali e la disponibilità dell'acqua di superficie e sotterranea.



