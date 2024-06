Pannofino, "il cinema post Covid soffre ancora"

"Un consiglio che mi sento di dare ai giovani che vogliono fare cinema è quello di impegnarsi e sentire dentro se stessi innanzitutto se si è veramente portati, poi si deve avere talento e un pochino di fortuna che non guasta mai". Così Francesco Pannofino al Marefestival di Salina (Messina) dove ha ricevuto il premio Troisi. "Da quando ho cominciato a fare cinema - prosegue - ho sempre sentito che il cinema italiano era in crisi e non ho mai sentito invece che era un momento straordinario, ma nonostante tutto si continuano a girare film e raccontare storie. Poi tutte le ciambelle naturalmente non vengono con il buco, ma c'è un'importante tradizione ed è bene andare avanti con impegno.

Nelle sale al cinema dopo il Covid ancora si soffre e ci sono numeri bassi, mentre il teatro si è ripreso molto bene. Auspico presto avvenga lo stesso nel cinema".



