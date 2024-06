Marco Giallini, nel mio lavoro ci devi mettere il cuore

"In questo lavoro se non ci metti il cuore non vai da nessuna parte anche per il rispetto nei confronti del pubblico. Ce lo dovrebbe mettere chiunque fa questo mestiere". Così Marco Giallini a Palermo per On Air Season 01, l'evento organizzato da Simona Gobbi nella sede della Fondazione Federico II, è stato protagonista di un talk moderato dal giornalista Pietro Cerniglia. Una carrellata sui personaggi della sua carriera, un occhio particolare a Rocco Schiavone di cui stanno ultimando le riprese della sesta stagione, un personaggio a lui caro e che ha contribuito ulteriormente alla sua popolarità anche oltre confine.

"Colgo l'occasione per fare arrivare la mia vicinanza all'autore Antonio Manzini per la perdita della moglie, un dolore che conosco bene per averlo vissuto prima" ha sottolineato Giallini.

Tanti gli attori lo hanno influenzato da Salvo Randone a De Sica, Gassman e tanti altri "Il mio ricordo risale a quando avevo 17 anni e mi portarono a teatro a vedere Enrico IV con Romolo Valli ed è proprio lui tra quelli che maggiormente mi hanno ispirato", ha concluso Marco Giallini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA