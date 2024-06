Piantagione canapa in villa nel Catanese, due arresti

Una villetta apparentemente disabitata interamente adibita alla coltivazione e preparazione di marijuana con un piantagione di 60 piante di cannabis è stata scoperta dai Carabinieri, che hanno arrestato due persone sorprese all'interno e sequestrato circa 6,5 chili di droga. La villa è stata sequestrata. Le piante, alcune delle quali alte oltre 1,60 metri, erano coltivate in alcune stanze dotate di pergolato in legno e di un impianto di irrigazione e termo-illuminazione.. In altri ambienti erano essiccate con ventilatori e deumidificatori, le piante venivano essiccate.

La droga veniva anche lavorata: i Carabinieri hanno anche trovato altri 900 grammi di droga pronta per essere immessa nei circuiti dello spaccio, bilance ed una macchina per il sottovuoto, per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

L'attività era portata avanti tramite allacci abusivi alla rete pubblica per luce e acqua. Secondo una prima stima il valore dell'energia elettrica rubata ammonta a circa 150.000 euro.



