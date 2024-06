Libri: Federica Molè racconta il rapporto con il padre Gianni

C'é spazio anche per gli autori emergenti ad A tutto volume, il festival letterario che si tiene in questi giorni in provincia di Ragusa. Tra i brillanti autori di questa edizione, anche qualche scrittore in erba, come la giornalista Federica Molé, che esce con un libro dedicato al rapporto padre - figlia. Un diario letterario autobiografico che la scrittrice ha voluto dedicare al padre Gianni Molé, scomparso prematuramente a causa del covid nel 2020. 'Ossigeno' é il titolo del libro, edito da Architype per la collana Kintsugi. E' il racconto di "Un amore filiale che non si spezza nemmeno dopo la lacerazione estrema che segna la distanza incolmabile, ma non il distacco", scrive Gaetano Savatteri che firma lo strillo sulla quarta di copertina. Oggi pomeriggio all'interno di Extra Volume, la rassegna dedicata agli scrittori emergenti, la presentazione ai giardini relais di Antica Badia.



