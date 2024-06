Il Conservatorio Toscanini protagonista della Festa della Musica

C'è anche tanta Sicilia nel programma della trentesima edizione italiana della Festa della Musica 2024 presentato a Roma, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Presenti tra gli altri alla conferenza stampa il coordinatore nazionale della Festa della Musica, Paolo Masini; il presidente dell'Aipfm, Marco Staccioli e il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. Tra i relatori anche la vicedirettrice del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, Mariangela Longo. "In occasione del 30° della Festa della Musica Italiana e in attesa di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 - ha detto Longo - il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, già partner ufficiale della speciale manifestazione che ogni anno il 21 Giugno si celebra in Italia e in Europa, si prepara ad organizzare dal 19 al 22 Giugno eventi che coinvolgeranno 400 musicisti in quattro città diverse.".

Il 19 Giugno la piazza Duomo di Ribera si trasformerà in un palco a cielo aperto dove si svolgerà il Concerto per Solisti, Coro, Orchestra Sinfonica del Conservatorio Arturo Toscanini e 15 Bande Musicali organizzato dal Conservatorio Toscanini con il patrocinio del Comune di Ribera.

Il mega evento vedrà protagonisti oltre 300 musicisti che, sotto la direzione d'orchestra del M° Alberto Maniaci Il 21 Giugno a Pesaro "Mancini 100"- Evento celebrativo dei 100 anni dalla nascita del grande compositore italo-americano Henry Mancini, vincitore di 4 premi Oscar per la musica da film, numerosissimi Grammy, innumerevoli nomination.

Sempre il 21 Giugno al Teatro l'Idea di Sambuca di Sicilia la Rassegna Musicale "Maurizio Pollini". In collaborazione con il Teatro l'Idea e con il Comune di Sambuca di Sicilia, il Conservatorio Toscanini organizza una rassegna dedicata alla letteratura pianistica e alla musica da camera con pianoforte con una dedica speciale al grande pianista Maurizio Pollini recentemente scomparso.

Il 22 Giugno, infine, presso l'Atelier Casiglia di Cinisi (Palermo) si terrà un particolare concerto/laboratorio intitolato "Da Scarlatti a Poulenc".



