I vigili del fuoco di Termini Imerese (Palermo) insieme al personale Saf del comando provinciale sono intervenuti per il recuperare due cuccioli di cane rimasti bloccati in un canale di scolo di acque piovane in via Vivirito, a Cerda. I pompieri sono riusciti ad accedere nel canale mettendo in salvo i due cuccioli. Le operazioni si sono concluse dopo due ore.



